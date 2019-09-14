В Совфеде отреагировали на предложение Минобра Украины изъять из учебников упомиания о дружбе с РФ

Министр образования Украины Анна Новосад считает, что из школьных учебников необходимо исключить упоминания о дружеских отношениях с Россией. Свое заявление она сделала на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

«Революция 2013–2014 годов и война, которая началась после того, изменили политическую идентичность и сознание общества в разных отношениях, и это надо отображать в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя. Уже пять лет прошло, а во многих учебниках пишется, что Россия — друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить», — цитируют Новосад Известия.

Министр отметила, что постарается реформировать наследование негативного опыта советского прошлого с учетом европейского опыта.