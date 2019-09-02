В Совфеде не увидели плюсов в изменении механизма выплат пенсионных накоплений

«Я не вижу здесь никаких выгод для пенсионеров. Те ограничения, которые сейчас есть в законодательстве, связаны с тем, что это была обязательная система. Что касается настоящих накопительных пенсий, которые создаются за счет добровольных взносов самих граждан, здесь вообще никаких не должно быть ограничений, кроме технических или технологических. Накопительные пенсии являются собственностью самого гражданина и там никаких ограничений не должно быть. Вот сколько накопил к наступлению пенсионного возраста – все деньги твои. И они должны наследоваться. Поэтому все эти некие изыски промежуточного характера, которые предлагаются, связаны именно с тем, что эта система неоднозначно говорит, а чьи же это деньги: самого гражданина или все-таки это деньги работодателей, которые откладывались в соответствии с законодательством», — отметил сенатор.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что за последние пять лет в России доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых увеличилась с 8,5 % до 9,6 %. В ходе встречи министров труда и занятости стран G20 он отметил, что более 95% экономически активного населения страны работают. Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев объяснил в эфире НСН, как работа помогает поддерживать людям физическую и интеллектуальную активность.

