В Совфеде не увидели плюсов в изменении механизма выплат пенсионных накоплений
Глава комитета по социальной политике Совета Федерации заявил в эфире НСН, что для накопительных пенсий не должно быть никаких ограничений.
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, a не в виде ежемесячных выплат, сообщает РБК. ПФР предлагает назначать накопительную пенсию тем гражданам, у которых она будет выше 20 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в текущем году составляет 8846 рублей. В настоящее время накопительная пенсия назначается, если эта сумма выше пяти процентов.
В эфире НСН глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что никакой выгоды для пенсионеров в этом предложении нет (слушайте аудио).
«Я не вижу здесь никаких выгод для пенсионеров. Те ограничения, которые сейчас есть в законодательстве, связаны с тем, что это была обязательная система. Что касается настоящих накопительных пенсий, которые создаются за счет добровольных взносов самих граждан, здесь вообще никаких не должно быть ограничений, кроме технических или технологических. Накопительные пенсии являются собственностью самого гражданина и там никаких ограничений не должно быть. Вот сколько накопил к наступлению пенсионного возраста – все деньги твои. И они должны наследоваться. Поэтому все эти некие изыски промежуточного характера, которые предлагаются, связаны именно с тем, что эта система неоднозначно говорит, а чьи же это деньги: самого гражданина или все-таки это деньги работодателей, которые откладывались в соответствии с законодательством», — отметил сенатор.
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