В Совфеде не получали запрос о лишении неприкосновенности сенатора Голубева
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не подтвердил направление Генеральной прокуратурой запроса о лишении неприкосновенности члена верхней палаты парламента, бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. Как написал в соцсетях Клишас, надзорное ведомство не направляло, а Совет Федерации не получал никаких материалов на этот счёт.
О том, что представление в СФ все же направлено сообщили некоторые СМИ со ссылкой на других сенаторов. По данным издания 161.ру, причиной обращения Гепрокуратуры стало расследование, связанное с крупнейшими закупками донского Минтранса в бытность Голубева губернатором. Среди проектов значится «Западная хорда», которая оценивалась в 30 миллиардов рублей.
По данным источников, появился свидетель, который стал давать новые показания, после чего якобы подтвердились факты возможной причастности экс-главы региона к противоправным действиям в крупных проектах. Изначально деятельностью Голубева заинтересовался Следственный комитет. Однако вопрос о лишении неприкосновенности решает по запросу в СФ Генпрокуратура, поэтому СК РФ якобы направил в надзорное ведомство свой запрос, пояснил источник в силовых структурах.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Голубев руководил Ростовской областью с июня 2015 года по 4 ноября 2024 года. 14 ноября он получил депутатский мандат регионального Законодательного собрания, а 22 ноября оно определило его своим представителем в Совете Федерации. Уже 24 ноября был арестован бывший министр транспорта области и экс-заместитель губернатора Виталий Кушнарев. Его задержали с многомиллионной взяткой с поличным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru