В Совфеде не получали запрос о лишении неприкосновенности сенатора Голубева

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не подтвердил направление Генеральной прокуратурой запроса о лишении неприкосновенности члена верхней палаты парламента, бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. Как написал в соцсетях Клишас, надзорное ведомство не направляло, а Совет Федерации не получал никаких материалов на этот счёт.

О том, что представление в СФ все же направлено сообщили некоторые СМИ со ссылкой на других сенаторов. По данным издания 161.ру, причиной обращения Гепрокуратуры стало расследование, связанное с крупнейшими закупками донского Минтранса в бытность Голубева губернатором. Среди проектов значится «Западная хорда», которая оценивалась в 30 миллиардов рублей.