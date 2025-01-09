Экс-министра цифрового развития Ярославской области обвинили в коррупции

Следователи обвинили экс-министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках на 8 млн рублей

Следствие полагает, что преступления Королев совершал в период с мая по декабрь 2024 года. За незаконное вознаграждение от региональных IT-компаний он обеспечивал предприятиям победу в тендерах на госконтракты.

Коррупционную схему раскрыли задержавшие чиновника сотрудники ФСБ. Королев был заключен под стражу, а по месту его работы и жительства были проведены обыски.

Ранее депутата городского совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова заподозрили в крупной взятке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное ДелоОбвинениеПреступленияВзяткиЯрославская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры