Экс-министра цифрового развития Ярославской области обвинили в коррупции

Следствие полагает, что преступления Королев совершал в период с мая по декабрь 2024 года. За незаконное вознаграждение от региональных IT-компаний он обеспечивал предприятиям победу в тендерах на госконтракты.

Коррупционную схему раскрыли задержавшие чиновника сотрудники ФСБ. Королев был заключен под стражу, а по месту его работы и жительства были проведены обыски.

Ранее депутата городского совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова заподозрили в крупной взятке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

