Экс-министра цифрового развития Ярославской области обвинили в коррупции
Следователи обвинили экс-министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Следствие полагает, что преступления Королев совершал в период с мая по декабрь 2024 года. За незаконное вознаграждение от региональных IT-компаний он обеспечивал предприятиям победу в тендерах на госконтракты.
Коррупционную схему раскрыли задержавшие чиновника сотрудники ФСБ. Королев был заключен под стражу, а по месту его работы и жительства были проведены обыски.
Ранее депутата городского совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова заподозрили в крупной взятке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru