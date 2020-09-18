В Совфеде не хотят раздавать студентам по полмиллиона

Выпускникам российских вузов нужно выдавать по 500 тысяч рублей «подъемных», считает депутат Госдумы Федот Тумусов. Автор инициативы предполагает, что деньги должны зачисляться на специальный банковский счёт при поступлении студента, но воспользоваться ими он сможет только после получения диплома. Студкапитал можно будет потратить на оплату проезда, первичную аренду жилья или открытие своего дела.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в эфире НСН усомнился, что российский бюджет сможет позволить себе такие масштабные выплаты. Он предложил поддерживать лишь тех специалистов, которые готовы работать в отдаленных районах страны.