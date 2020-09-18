В Совфеде не хотят раздавать студентам по полмиллиона
Зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в эфире НСН предложил поддерживать молодых специалистов, которые будут выезжать работать в дальние районы России и сельскую местность.
Выпускникам российских вузов нужно выдавать по 500 тысяч рублей «подъемных», считает депутат Госдумы Федот Тумусов. Автор инициативы предполагает, что деньги должны зачисляться на специальный банковский счёт при поступлении студента, но воспользоваться ими он сможет только после получения диплома. Студкапитал можно будет потратить на оплату проезда, первичную аренду жилья или открытие своего дела.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в эфире НСН усомнился, что российский бюджет сможет позволить себе такие масштабные выплаты. Он предложил поддерживать лишь тех специалистов, которые готовы работать в отдаленных районах страны.
«Поддержка выпускников вузов и колледжей нужна. Но нужно понимать, для чего эти деньги будут использованы. Если на свой будущий профессиональный рост, то да. Если на обустройство своего жилья – я тоже это поддерживаю. После вуза человек должен устраиваться в этой жизни. Но полагаю, что сегодня экономика России не позволит бюджету раздавать деньги выпускникам вузов. Я бы предложил сделать по-другому – давать подъемные тем, кто выезжает на Крайний Север, на Дальний Восток, в сельскую местность, то есть туда, где у нас недостаток медицинского персонала, врачей, учителей. Поддержать их и стимулировать эти направления – это имеет смысл. У нас есть программы «земский врач», «земский учитель», и они очень благоприятно отразились на миграции учителей и врачей в сельскую местность. Но этого недостаточно. Нужно продолжать стимулировать выезд людей в отдаленные регионы, в сельскую местность. Об этом нужно думать. Но с предложением просто всем выпускникам раздавать бюджетные деньги я не согласен», - заявил он.
Ранее выпускникам вузов предрекли трудности с поиском работы из-за пандемии коронавируса.
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