В Совфеде не обсуждали законопроект о введении QR-кодов в магазинах и транспорте

По её словам, в Совфед не поступал проект закона о вводе QR-кодов в транспорте и магазинах, однако если такой документ появится, то в комитете его будут «внимательно изучать».

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили о разработке законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, сообщает RT.

