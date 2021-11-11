В Совфеде не обсуждали законопроект о введении QR-кодов в магазинах и транспорте
Глава социального комитета Совета федераций Инна Святенко заявила, что решения, которые могут быть приняты правительством или субъектами РФ, будут направлены на снижение роста заболеваемости COVID-19, сообщает РИА Новости.
По её словам, в Совфед не поступал проект закона о вводе QR-кодов в транспорте и магазинах, однако если такой документ появится, то в комитете его будут «внимательно изучать».
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили о разработке законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, сообщает RT.
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