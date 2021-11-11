В Совфеде не обсуждали законопроект о введении QR-кодов в магазинах и транспорте

Глава социального комитета Совета федераций Инна Святенко заявила, что решения, которые могут быть приняты правительством или субъектами РФ, будут направлены на снижение роста заболеваемости COVID-19, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что на совещании у Путина не обсуждали QR-коды для транспорта

По её словам, в Совфед не поступал проект закона о вводе QR-кодов в транспорте и магазинах, однако если такой документ появится, то в комитете его будут «внимательно изучать».

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили о разработке законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФЗаконопроектКоронавирусОбщественный ТранспортКарантин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры