Песков заявил, что на совещании у Путина не обсуждали QR-коды для транспорта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на вчерашнем совещании у Владимира Путина не поднимали тему ввода QR-кодов на транспорте, сообщает РИА Новости.

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах

«Данная тема не обсуждалась», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили о разработке законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинКоронавирусКарантинОбщественный ТранспортДмитрий Песков
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