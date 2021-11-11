Песков заявил, что на совещании у Путина не обсуждали QR-коды для транспорта
11 ноября 202113:30
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на вчерашнем совещании у Владимира Путина не поднимали тему ввода QR-кодов на транспорте, сообщает РИА Новости.
«Данная тема не обсуждалась», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили о разработке законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, сообщает RT.
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11 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru