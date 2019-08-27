В Совфеде не боятся мошенничества со стариками в приёмных семьях

«Нужно всё то же, что и с нашим младшим поколением. Такие же методики — проверки семей. Всё это находится в функционале социальных служб. Естественно, они должны проверить, что за человек берёт старика, насколько он благонадёжен, какие у него условия жизни. Если уже есть тревога, есть другие формы — этим занимается только государство. Такие формы есть во многих регионах, когда одинокий пожилой человек отдаёт свою собственность государству. За это оно обеспечивает ему пожизненное содержание в соответствующих условиях», — рассказал сенатор.

При этом явных рисков мошенничества в этой сфере собеседник НСН не увидел. По словам Рязанского, договоры, на основании которых оформляются подобные отношения, уже предусматривают некоторую степень защиты.

«Наоборот, это надо развивать. Но, конечно, нужно проверять тех людей, которые берут на себя эти функции. Тут не должно быть мошенничества, чтоб не оставить потом один на один человека с этой проблемой. Я думаю, те договоры, которые заключаются, наверняка отработаны юридическими службами социальных комитетов», — заключил Рязанский.

Добавим, в Ханты-Мансийском автономном округе уже работает схема, предложенная министерством в качестве образца. Согласно ней, взять в семью можно дееспособного человека старшего возраста (для женщин старше 55, для мужчин — 60 лет), который имеет место жительства в регионе, а также не способен по состоянию здоровья жить самостоятельно. Обязательным условием является отсутствие совершеннолетних дееспособных детей, либо их невозможность ухаживать за родителем (и-за проживания в другом регионе или собственной инвалидности).

