В Совфеде допустили корректировку закона об иноагентах

Закон об иностранных агентах может быть скорректирован, если в нем обнаружатся изъяны или появятся новые вызовы. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов журналистам в ходе пресс-конференции.

При этом речь об отмене закона не идет.

«Слухи ходят, распускает их Европарламент, госдеп США и еще ряд организаций, никакого отношения к российским избирателям, ни к парламенту РФ не имеющих», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Четыре организации попросили включить их в реестр СМИ-иноагентов

Вместе с тем сенатор не исключил, что в закон об иноагентах могут быть внесены правки, так как любой закон не догма.

«Он может изменяться, если мы увидим изъяны в правоприменительной практике или появятся новые вызовы», - добавил Климов, отметив, что Совфед будет этот вопрос обсуждать.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные поправки в закон об иноагентах, возможно, будут обсуждаться после парламентских выборов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыАндрей КлимовСовет Федерации РФ
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