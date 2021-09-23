В Совфеде допустили корректировку закона об иноагентах

Закон об иностранных агентах может быть скорректирован, если в нем обнаружатся изъяны или появятся новые вызовы. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов журналистам в ходе пресс-конференции.

При этом речь об отмене закона не идет.

«Слухи ходят, распускает их Европарламент, госдеп США и еще ряд организаций, никакого отношения к российским избирателям, ни к парламенту РФ не имеющих», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.