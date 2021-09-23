В Совфеде допустили корректировку закона об иноагентах
Закон об иностранных агентах может быть скорректирован, если в нем обнаружатся изъяны или появятся новые вызовы. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов журналистам в ходе пресс-конференции.
При этом речь об отмене закона не идет.
«Слухи ходят, распускает их Европарламент, госдеп США и еще ряд организаций, никакого отношения к российским избирателям, ни к парламенту РФ не имеющих», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем сенатор не исключил, что в закон об иноагентах могут быть внесены правки, так как любой закон не догма.
«Он может изменяться, если мы увидим изъяны в правоприменительной практике или появятся новые вызовы», - добавил Климов, отметив, что Совфед будет этот вопрос обсуждать.
В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные поправки в закон об иноагентах, возможно, будут обсуждаться после парламентских выборов.
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