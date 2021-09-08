Песков заявил, что закон об иноагентах обсудят после выборов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ещё рано обсуждать возможные поправки в закон об иноагентах, сообщает ТАСС.
По его словам, следует дождаться выборов в Госдуму, так как конструктивный диалог на тему признания СМИ иноагентом невозможен без участия парламента, который ещё необходимо сформировать
«Без участия парламентариев, а парламент ещё предстоит избрать, такой разговор вряд ли возможен... просто нужно набраться чуть-чуть терпения», - отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что у журналистов есть «конструктивные предложения», однако их реализацию «следует обсудить с экспертами».
Ранее 23 главных редактора и руководителя СМИ обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением внести в закон об иноагентах 12 поправок, например, признавать иноагентами только через суд.
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