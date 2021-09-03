Четыре организации попросили включить их в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов четыре СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в список СМИ-иноагентов внесены ООО «Альтаир 2021», ООО «Вега 2021», ООО «Главный редактор 2021» и ООО «Ромашки монолит», которые были созданы ранее внесёнными в реестр иноагентов российскими физическими лицами.

В Минюсте отметили, что организации самостоятельно обратились в ведомство, что является «добросовестным выполнением требований закона».

Ранее ряд СМИ обратились к российским властям с требованием остановить преследование журналистов на основании закона об иноагентах, а также прекратить практику включения изданий в соответствующие реестры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не против рассмотреть конкретные предложения по внесению поправок в законодательство об иноагентах.

