Синоптик Шувалов: На Москву вместо бабьего лета надвигаются дожди и похолодание
4 сентября 202610:15
Ева Никитина
Александр Шувалов заявил НСН, что после дождей в столицу снова придет тепло, но всего на два-три дня.
В Москву вместо бабьего лето пока приходят дожди и похолодание, заявил НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Пока нас ждут похолодания и дожди, которые придут завтра. Поэтому загадывать за пределами семи суток не имеет смысла сейчас. Да, эти дожди придут дня на четыре, после этого будет очередной всплеск тепла, но он будет кратковременным, всего лишь на два-три дня. Поэтому назвать этот период полноценным бабьим летом будет не очень правильно. Нужно дождаться прогнозов на вторую половину сентября и начало октября. Надежда на бабье лето еще есть», - отметил он.
Пока же москвичей ждут дожди и температура на уровне 15 градусов днем.
«Будут продолжительные дожди в субботу, в воскресенье и понедельник – более короткие. Заморозков как таковых пока не будет. Дневная температура составит примерно 15 градусов, ночью – 5-10 градусов тепла. Это означает, что чуть ниже нормы, на один-два градуса. Это не очень значительное похолодание, но все-таки признак осени», - заключил собеседник НСН.
Бабье лето начнется в Центральной России 8 сентября и продержится около пяти суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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