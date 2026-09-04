Товарооборот между РФ и КНР за 30 лет вырос более чем в 50 раз
Товарооборот России и Китая вырос более чем в 50 раз за 30 лет. Об этом рассказал ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, передает РИА Новости.
По словам Сечина, динамика товарооборота между двумя странами подтверждает особый статус отношений Москвы и Пекина.
«За 30 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 50 раз и на сегодняшний день существенно превышает 200 миллиардов долларов», - заявил он.
За семь месяцев текущего года товарооборот увеличился на 26%. Значительную часть роста обеспечили поставки энергоресурсов из РФ, их доля в экспорте в Китай составляет более 60%.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что товарооборот двух стран за шесть месяцев года достиг рекордных 159 млрд долларов, напоминает Ura.ru.
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