В Костромской области задержали двух агентов Киева

По данным силовиков, граждане РФ 1978 и 1983 годов рождения через мессенджер Telegram установили контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию злоумышленники собирали и передавали противнику информацию об участниках специальной военной операции, переводили деньги на нужды украинских вооруженных формирований.

Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене и незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала на Камчатке местную жительницу, подозреваемую в совершении госизмены в интересах украинской спецслужбы, напоминает Ura.ru.

