В Костромской области задержали двух агентов Киева
ФСБ задержала в Костромской области двух россиян, причастных к госизмене, незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным силовиков, граждане РФ 1978 и 1983 годов рождения через мессенджер Telegram установили контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию злоумышленники собирали и передавали противнику информацию об участниках специальной военной операции, переводили деньги на нужды украинских вооруженных формирований.
Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене и незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Фигурантов заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала на Камчатке местную жительницу, подозреваемую в совершении госизмены в интересах украинской спецслужбы, напоминает Ura.ru.
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