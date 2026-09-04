Белый дом запустил на сайте пять мини-игр про политику Трампа

Белый дом запустил на своем сайте страницу с пятью мини-играми, отсылающими к решениям администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Так, на сайте доступна игра Flappy Bill, в которой игроку нужно управлять белоголовым орланом, несущим в лапах законопроект. Другая игра - «Построй стену», где из падающих блоков нужно возвести стену на границе с Мексикой. Еще одна мини-игра - «Побег через Рио», где игрок собирает на поле силуэты, напоминающие мигрантов.

В двух других мини-играх пользователям предлагают убирать вредную еду с конвейера, чтобы не допустить ее попадания в школы, и ловить сачком падающие предметы у Белого дома.

Ранее в США запустили сервис, стилизованный под компьютерную игру с Дональдом Трампом в роли Человека-паука, пишет Ura.ru.

