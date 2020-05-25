В Совете Федерации заявили об отсутствии дефицита продуктов в России

Ситуация на продовольственном рынке России стабильная, дефицита продуктов нет, а рост цен находится в пределах сезонной инфляции. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.

Он сообщил, что сведения о результатах соответствующего проведенного мониторинга предоставили члены Совфеда — представители 60 субъектов России.

К слову, на прошлой неделе в Минсельхозе заявили о невозможности возникновения дефицита продуктов в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, поскольку предприятия пищевой промышленности не прекращали свою работу.

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Между тем, Владимир Путин ранее в ходе заседания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности заявил, что в этом году страну ждет хороший урожай зерновых.

«Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 млн тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай», - сказал глава государства.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в этом году в России должны собрать примерно 120 млн тонн зерна — примерно столько же, как и в 2019 году (121,2 млн тонн).

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
ТЕГИ:КоронавирусДефицитМагазиныСовет Федерации РФ
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