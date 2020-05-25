В Совете Федерации заявили об отсутствии дефицита продуктов в России

Ситуация на продовольственном рынке России стабильная, дефицита продуктов нет, а рост цен находится в пределах сезонной инфляции. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.

Он сообщил, что сведения о результатах соответствующего проведенного мониторинга предоставили члены Совфеда — представители 60 субъектов России.

К слову, на прошлой неделе в Минсельхозе заявили о невозможности возникновения дефицита продуктов в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, поскольку предприятия пищевой промышленности не прекращали свою работу.