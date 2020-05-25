Роскачество оценило соблюдение «масочного» режима в российских магазинах

Жители России в целом соблюдают в магазинах «масочный» режим, введенный в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, к такому выводу пришли специалисты Роскачества, проведя мониторинг в торговых точках Москвы и Белгорода. Они посетили магазины крупнейших сетей, среди которых, в частности, «Азбука Вкуса», «Пятерочка», «Магнит», Billa, «Перекресток», «Дикси» и «Ашан».

Напомним, в настоящий момент в связи с угрозой распространения COVID-19 во многих регионах РФ действует обязательный «масочный» режим. Например, в Москве штраф за нахождение в городском транспорте без медицинской маски и защитных перчаток составляет 5 тыс. рублей, а в общественных местах — 4 тыс. рублей. Между тем, власти Московской области ужесточают «масочный режим» в регионе с 25 мая — за отсутствие средств защиты в общественном месте нарушителю грозит штраф, отмечает Газета.ру.