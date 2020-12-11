В Совете Федерации заявили о возможных провокациях против «Спутника V»
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил о возможных провокациях против российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Сенатор рассказал телеканалу «Вместе РФ», что Запад начал дискредитировать российский препарат, как только стало известно о подготовке вакцины российскими исследователями.
Климов также сообщил о публикациях в изданиях-иноагентах, которые пытаются представить в негативном свете все данные, связанные со «Спутником V» и вакцинацией.
Кроме того, глава комиссии по защите госсуверенитета рассказал, что располагает информацией о заявлениях американской стороны о нежелательности использования «Спутника V», адресованные властям различных государств.
Как предположил сенатор, западные оппоненты в кампании против российской вакцины не только будут применять дипломатические ресурсы и СМИ, но и могут пойти на провокации.
Ранее стало известно, что в Польше и на Украине выявили сеть из более 430 групп и сообществ, направленных на дискредитацию препарата «Спутник V» и распространение фейковых новостей о кампании по вакцинации от COVID-19.
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