Эксперты выявили сеть групп по очернению вакцины «Спутник V» за рубежом

Лига безопасного интернета выявила в Польше и на Украине сеть из более 430 групп и сообществ, направленных на распространение фейковых новостей о кампании по вакцинации от коронавируса и дискредитацию российского "Спутника V", передает РИА Новости.

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что зарубежные страны и организации ведут информационную кампанию по дискредитации российской вакцины от коронавируса. Минобороны детально известно об объеме средств и ресурсов, которые используются из-за рубежа для «дискредитации в мире и в России отечественной вакцины». По словам Конашенкова, социальные сети и русскоязычные интернет-ресурсы, финансируемые за счет зарубежных грантов, готовят якобы серию ложных публикаций с информацией об опасности вакцинирования препаратом российской разработки.

Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в Польше и на Украине за последние три недели были созданы сообщества в соцсетях с цеью обвинения российских СМИ в распространении фейков.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Результаты клинических исследований указывают на эффективность препарата в 95% случаев. С 9 сентября 40 тысяч добровольцев участвуют в пострегистрационных клинических испытаниях вакцины.

