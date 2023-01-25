Песков опроверг сообщения о мобилизации еще 200 тысяч россиян
В России не планируют мобилизовать еще 200 тысяч человек для участия в военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрий Пескова.
Так он прокомментировал соответствующую информацию CNN. Пескова спросили, является ли эта информация такой же недостоверной, как и появлявшиеся ранее слухи об этом в соцсетях. «Да. Является», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.
CNN ссылается на заявления американских и западных официальных лиц, знакомых с разведданными. Отмечается, что новая волна мобилизации в России «будет более спокойной по сравнению с первой», когда президент Владимир Путин объявил о ее начале по телевидению. По данным телеканала, Кремль проводит опросы внутри страны, чтобы оценить популярность очередной мобилизации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России начали распускать из-за рубежа. «Я предлагаю всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт», — сказал Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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