Автоэксперт оценил отмену техосмотра
Принятый Госдумой закон, который отменяет обязательность прохождения техосмотра для получения полиса ОСАГО, даст автомобилистам больше свободы. Такое мнение выразил член общественного совета Федерального дорожного агентства Министерства транспорта России Игорь Моржаретто.
Эксперт заявил, что автолюбители не должны отказываться от покупки полиса ОСАГО из-за невозможности пройти техосмотр. Моржаретто отметил, что закон не подразумевает закрытие станций технического осмотра, однако проверка автомобиля на них теперь станет добровольной.
По мнению автоэксперта, станции техосмотра не потерпят существенных убытков. Моржаретто подчеркнул, что технический осмотр остается обязательным для грузовых машин, автобусов и такси.
Закон начнет действовать 22 августа. Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности может быть произведено только при наличии пройденного техосмотра ТС, передает «Радио 1».
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