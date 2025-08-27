В совете альпинистов заявили о невозможности спасения Наговициной

Альпинисты-эксперты, привлеченные компанией «Ак-Сай трэвел», пришли к выводу, что в 2025 году провести спасательную операцию на пике Победы невозможно. Главной причиной стали тяжелые погодные условия и высокий риск для жизни участников возможной экспедиции.

В состав экспертной группы вошли 20 специалистов, имеющих опыт подобных операций в разных странах. Они проанализировали ситуацию и пришли к единому решению — в нынешнем сезоне спасательные работы проводить нельзя.