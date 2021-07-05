Переполнены вином. В России не верят в санкции ЕС из-за шампанского
Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович уверен, что Европе невыгодно отказываться от российского рынка.
Еврокомиссия выступила против поправок к закону РФ о регулировании алкогольной продукции, считая, что они могут ударить по поставкам вин. Об этом на брифинге заявила представитель пресс-службы ЕК, пообещав сделать всё, чтобы отстоять права европейских виноделов. Закон, в частности, обяжет поставлять в Россию шампанское под маркировкой «игристые вина».
Закон не представляет угрозы для европейского алкоголя, но способствует развитию отечественной винодельческой продукции, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович.
«Что бы они ни сказали, мы будем настаивать на своем, вот и все. Европа должна сначала прочесть этот закон, понять его, а потом уже говорить о каких-то мерах, потому что на самом деле там против Европы в общем-то нет ничего, нет абсолютно ничего нового, чего бы не было до этого закона. Мы ничего нового там не придумали, мы просто определенным образом переформулировали, переформатировали то, что мы делали всегда и многие годы до этого. Поэтому я не понимаю, о чем речь, там нет какой-то новизны, против которой кто-то должен или может что-то сказать. Пусть прочтут сначала, изучат, поймут, а потом можно уже будет что-то комментировать», - отметил Попович.
По его словам, Европа не заинтересована в принятии каких-либо ограничений и ответных мер, так как российский рынок обладает серьезными перспективами для европейских вин.
«Никаких мер они не примут. Дело в том, что Европа переполнена вином, им его некуда продавать, а мы большой прекрасный рынок для вина. Поэтому никуда они не уйдут, а все только и стремятся к нам. Российской стороне закон поможет больше сажать винограда и больше делать винодельческой продукции», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, «шампанским» в РФ можно называть только отечественную продукцию, произведённую на территории РФ, а импортируемая продукция попадает под категорию «игристое вино».
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