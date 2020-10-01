В союзе туриндустрии перечислили плюсы программы кэшбека за поездки

Президент Российского союза туриндустрии рассказал в эфире НСН о втором этапе программы кэшбека.

Как показал опрос ВЦИОМ, около 40% россиян захотели в будущем принять участие в программе кэшбэка за туры внутри страны.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире НСН перечислил отличия от первого этапа программы, который впервые действовал в минувшем августе.

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«Это действительно отличная программа, которая на сегодняшний день лучше всего стимулирует путешествия по России. Она будет проводиться второй раз, стартует в середине октября. Сейчас решается, будет ли период поездок по программе до середины января, или же до конца февраля. Но в любом случае, вы покупаете путешествие, например, на Камчатку, а государство возвращает вам за него часть стоимости. Сумма от возврата будет варьироваться где-то от 10 до 50 тысяч рублей. Есть еще более привлекательный момент. Во-первых, можно будет поехать в санаторно-курортные учреждения, чего не было в первой программе кэшбека. Срок поездки сократили, теперь он может составлять до двух ночей, ранее было до пяти, так что следите за новостями», – рассказал он.

Кроме того, Игнатьев в эксклюзивном интервью НСН пояснил, зачем было решено полностью переписать закон о туризме.

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ФОТО: pixabay.com
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