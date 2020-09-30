Глава Союза туриндустрии о второй программе по кэшбеку и новом законе о туризме
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев специально для НСН подготовил топ главных новостей туристической сферы.
Закон о туризме полностью обновят
Российский закон о туризме будет полностью обновлен, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Это необходимо, чтобы документ отвечал новым реалиям.
Андрей Игнатьев: «Действительно, закон о туризме, по которому сейчас работает вся туристическая индустрия, принимался в начале 90-х. Тогда еще впервые вводились в России такие понятия, как туроператоры и турагенты, потому что до этого закона все работали просто как турфирмы. Естественно, что закон с 90-х годов сильно устарел. Многие работают уже совершенно по-другому. Появились цифровизация, агрегаторы, пришли новые игроки. Поэтому, когда Россия только начинала работать как туристическая держава, после того, как в Советском Союзе было всего три туристические компании, документ требует изменений. Закон нужно писать практически заново, видимо, именно эта работа в ближайшее время и будет проводиться», – пояснил в интервью НСН Андрей Игнатьев.
Опрос: 40 процентов россиян хотят получать кэшбек за туры по стране
Более 40 процентов россиян захотели в будущем участвовать в программе кэшбэка за туры внутри страны. Об этом пишет ВЦИОМ.
Андрей Игнатьев: «Это действительно отличная программа, которая на сегодняшний день лучше всего стимулирует путешествия по России. Она будет проводиться второй раз, стартует в середине октября. Сейчас решается, будет ли период поездок по программе до середины января, или же до конца февраля. Но в любом случае, вы покупаете путешествие, например, на Камчатку, а государство возвращает вам за него часть стоимости. Сумма от возврата будет варьироваться где-то от 10 до 50 тысяч рублей. Есть еще более привлекательный момент. Во-первых, можно будет поехать в санаторно-курортные учреждения, чего не было в первой программе кэшбека. Срок поездки сократили, теперь он может составлять до двух ночей, ранее было до пяти, так что следите за новостями», – рассказал он НСН.
Темпы бронирования отелей в Сочи на зиму превзошли прошлогодние показатели
Темпы бронирования отелей в Сочи на предстоящий зимний сезон оказались выше прошлогодних примерно в три раза. Об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский.
Андрей Игнатьев: «Люди планировали отдыхать, хотели отдыхать, поддерживать привычный и активный стиль жизни. А хороших и раскрученных горнолыжных курортов в России на сегодняшний день не так много. Пока нет понимания, будут ли работать зарубежные курорты зимой, будут ли они доступны россиянам в связи с закрытием границ. Поэтому аудитория сейчас перераспределяется на внутренний рынок», – отметил в эфире НСН Андрей Игнатьев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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