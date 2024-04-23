В Союзе потребителей заявили, что маркировка не помогает в борьбе с контрафактом

«К борьбе с контрафактом маркировка вообще не имеет никакого отношения. Компании подают заявки на марки и получают доступ к ним фактически онлайн. Этот процесс не предполагает, что проверяются права этого заявителя на то, чтобы именно такой товар от своего имени выпускать. Проверок никаких особенных не предусмотрено ни в части интеллектуальных прав, ни в части опасности продукции. Например, когда были отравления сидром, там была надлежащая маркировка», - объяснил он.

По его словам, бороться с контрафактом сегодня могут непосредственно торговые сети и маркетплейсы, но это единичные случаи.

«Для тщательных проверок нет никаких механизмов. Предполагалось, что эта мера обеспечит защиту потребителя от фальсифицированных товаров, но на деле все обстоит иначе. Торговые сети или маркетплейсы могут как-то влиять на этот процесс, обращаться в случае выявления каких-либо нарушений у продавцов. Никто не знает, сколько контрафакта сегодня ввозится по параллельному импорту, никто это даже не анализирует», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее консорциум АНО «Вычислительная техника» (объединяет ряд крупных российских производителей электроники) предложил исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта в РФ, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Эта идея вошла в перечень инициатив по продвижению российских товаров в рознице, направленный АНО ВТ в Минцифры, передает «Радиоточка НСН».

