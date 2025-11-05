В Союзе потребителей выступили против обязательной весовой единицы продуктов
Сегодня проблема заключается в хитрых упаковках продуктов, что должно быть отражено на ценнике, заявил НСН Алексей Койтов.
На одних товарах информация о весе может быть указана в граммах, на других – в килограммах, в этом нет нарушения, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Для торговли могут ввести унифицированную весовую единицу измерения товаров. С таким предложением в Минпромторг и Роспотребнадзор обратились депутаты Госдумы. Сегодня вес продукции может указываться как в килограммах, так и в граммах, что нередко приводит покупателей к необоснованным тратам, пишут «Известия». Койтов назвал это избыточной мерой.
«Я эту инициативу видел, не очень понимаю, о чем идет речь. Дело в том, что у нас есть две категории товаров: на развес и в заводской упаковке. Во втором случае вес указан на упаковке, другого веса быть не может. У нас есть граммы, килограммы, суть не поменяется. Никаких искажений информации здесь нет. Как я понимаю, инициатива касается упаковок, где, например, 300 грамм, а цена указывается за 100. Но здесь я не вижу необходимости принимать какие-то меры, нужно просто усилить контроль. У нас прописано, что цена должна быть указана за единицу, то есть, за упаковку», - рассказал он.
По словам Койтова, сегодня проблема заключается, скорее, в хитрых упаковках продуктов, что должно быть отражено на ценнике.
«Если товар развесной, тут возникают разночтения – кто-то за сто грамм считает, кто-то – за килограмм. Это может ввести в заблуждение потребителей. Но мы считаем, что большая часть проблем связана с тем, что упакованные товары продают в новых более маленьких упаковках. Конечно, это ловушка для потребителей. Мы хотим, чтобы на ценниках указывалась стоимость единицы, а также стоимость в пересчете на килограмм или литр», - добавил собеседник НСН.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», россияне стали жертвой двойной тактики производителей, помимо «шринкфляции» речь идет о «скимпфляции» - замене дорогих ингредиентов на более бюджетные. Вместе они формируют феномен «стелсфляции», заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
