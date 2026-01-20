Песков: Власти не видят причин для опасений по поводу инфляции в России

Российское правительство следит за динамикой цен в стране на фоне повышения НДС. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что власти не видят причин для опасений по поводу роста инфляции, ситуацию контролирует Центробанк.

«Центробанк... принимает те меры, которые считает необходимым для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось», — заключил представитель Кремля.

Ранее в Росстате рассказали, что за период с 1 по 12 января 2026 года потребительские цены в РФ выросли на 1,26%, что больше, чем за весь январь прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

