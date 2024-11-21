Роскачество: 80% меда в России фальсифицировано

Обязательным требованиям законодательства соответствуют лишь 20% образцов меда в России, сообщили в Роскачестве.

Самым распространенным несоответствием является фальсификация меда, когда производитель намеренно меняет соотношение фруктозы и глюкозы, отмечают эксперты, которые проверили 21 торговую марку.

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Таким образом, 80% меда на рынке фальсифицировано.

С сентября в России вступил в силу закон, ужесточающий требования к качеству продукции пчеловодов. Министерство направило письмо ретейлерам с просьбой проинформировать поставщиков, что их продукция должна соответствовать ГОСТу. Специалисты отмечают, что мед с нарушениями продают даже на ярмарках, куда приезжают мастера из разных районов. Пока "ограничения" носят рекомендательный характер для производителей, а также для точек сбыта.

С урожаем меда в России проблем нет, но до массового потребителя доходит «дешевый продукт» с химическими добавками, доля фальсификата на рынке перевалила за 50%, заявил председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин «Радиоточке НСН».

