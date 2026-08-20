В Союзе отцов призвали не мешать общению детей с папами после развода

Александр Заремба заявил в пресс-центре НСН, что отцы после развода хотят принимать участие в жизни ребенка, однако им не дают.

Препятствие общению ребенка и его родного отца даже после развода является большой ошибкой и вредом для самого ребенка. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба.

В Союзе отцов заявили о невозможности воспитать «полноценного» ребенка без папы
«Я считаю огромной глупостью со стороны женщин препятствовать общению отца с ребёнком после развода. Бывает даже подписывают бумагу, чтобы отцов не пускали на родительские собрания. Многие отцы очень хотят принимать участие в жизни ребенка, существуют целые сообщества отцов, однако им не дают. Женщины не понимают, что страдает только ребёнок, и вредят они только ребёнку. Я призываю всех матерей дать возможность биологическим отцам участвовать в воспитании ребёнка. Нужно убрать гордыню и найти примирение», — рассказал он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила в пресс-центре НСН, что после увеличения мер поддержки для родителей все больше отцов активнее включились в процесс воспитания детей.

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ФОТО: НСН
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