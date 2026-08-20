В Верховной раде заявили, что на выборах Зеленский проиграет кому угодно
В случае проведения на Украине президентских выборов Владимир Зеленский может проиграть любому конкуренту. Как пишет RT, об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его мнению, это произойдёт независимо от того, кто будет претендовать на пост главы государства - экс-главком ВСУ Валерий Залужный, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), бывший министр обороны Михаил Федоров или кто-то ещё.
«Мы получим ситуацию, как в 2019 году, когда во втором туре победит кто угодно, кроме действующего президента», — сказал парламентарий.
Ранее экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров призвал провести выборы главы государства, так как в стране образовался кризис государственного управления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиян предупредили о неочевидной связи массажа шеи и инсульта
- «Что-то в ней есть»: В России намекнули на успех продолжения «Горничной»
- Обратный эффект? К чему приведет новая реформа Минприроды
- В Уфе с канатной дороги эвакуировали 14 человек, в том числе детей
- Пора бить тревогу: К чему приведут ядерные настроения Японии
- В России призвали ввести поддержку селлеров, потерпевших убытки от атак БПЛА
- «Непригоден к браку»: Иерей рассказал, кому не стоит создавать семью
- В Союзе отцов призвали не мешать общению детей с папами после развода
- В Верховной раде заявили, что на выборах Зеленский проиграет кому угодно
- Священник посетовал на отсутствие фильмов о здоровых семейных отношениях