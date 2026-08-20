В Верховной раде заявили, что на выборах Зеленский проиграет кому угодно

По его мнению, это произойдёт независимо от того, кто будет претендовать на пост главы государства - экс-главком ВСУ Валерий Залужный, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), бывший министр обороны Михаил Федоров или кто-то ещё.

«Мы получим ситуацию, как в 2019 году, когда во втором туре победит кто угодно, кроме действующего президента», — сказал парламентарий.

Ранее экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров призвал провести выборы главы государства, так как в стране образовался кризис государственного управления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».