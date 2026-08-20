В Совфеде призвали не наказывать за стрельбу по подозрительным беспилотникам

Штраф за стрельбу в неположенном месте получил фермер из Волгоградской области Николай Мухин, который попался сбить украинский беспилотник, пишет RT.

По мнению Гибатдинова, решение суда является несправедливым, так как был наказан человек, желавший защитить окружающих. Он указал, что вместо того, чтобы сводить всё к формальному вопросу, следует оценивать обстоятельства «прежде всего с точки зрения защиты наших граждан».

Сенатор также напомнил, что ранее сбивавшие дроны жители получали награды.

«Предлагаю рассмотреть возможность введения федерального вознаграждения... при обязательном соблюдении мер безопасности: стрельба исключительно вне жилых массивов и только при отсутствии угрозы для людей», - заключил он.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что разрешить гражданам стрелять по дронам невозможно.

