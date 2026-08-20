В Совфеде призвали не наказывать за стрельбу по подозрительным беспилотникам
Россиян не следует наказывать за стрельбу по подозрительным беспилотникам. Об этом NEWS.ru заявил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов.
Штраф за стрельбу в неположенном месте получил фермер из Волгоградской области Николай Мухин, который попался сбить украинский беспилотник, пишет RT.
По мнению Гибатдинова, решение суда является несправедливым, так как был наказан человек, желавший защитить окружающих. Он указал, что вместо того, чтобы сводить всё к формальному вопросу, следует оценивать обстоятельства «прежде всего с точки зрения защиты наших граждан».
Сенатор также напомнил, что ранее сбивавшие дроны жители получали награды.
«Предлагаю рассмотреть возможность введения федерального вознаграждения... при обязательном соблюдении мер безопасности: стрельба исключительно вне жилых массивов и только при отсутствии угрозы для людей», - заключил он.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что разрешить гражданам стрелять по дронам невозможно.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Что-то в ней есть»: В России намекнули на успех продолжения «Горничной»
- Обратный эффект? К чему приведет новая реформа Минприроды
- В Уфе с канатной дороги эвакуировали 14 человек, в том числе детей
- Пора бить тревогу: К чему приведут ядерные настроения Японии
- В России призвали ввести поддержку селлеров, потерпевших убытки от атак БПЛА
- «Непригоден к браку»: Иерей рассказал, кому не стоит создавать семью
- В Союзе отцов призвали не мешать общению детей с папами после развода
- В Верховной раде заявили, что на выборах Зеленский проиграет кому угодно
- Священник посетовал на отсутствие фильмов о здоровых семейных отношениях
- Десятки тысяч иностранцев не впустили в РФ в рамках эксперимента с биометрией