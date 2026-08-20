«Непригоден к браку»: Иерей рассказал, кому не стоит создавать семью

Брак — это обязательства минимум на 70 лет и готовность к тому, что многое будет «не по‑твоему», заявил в пресс-центре НСН Валерий Сосковец.

Брак – это служение своему партнеру, и те, кто на это не готовы, не должны в него вступать. Об этом в пресс-центре НСН рассказал иерей Валерий Сосковец.

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«Вступая в брак, надо настраиваться, что ты делаешь это минимум на 70 лет, что придётся много терпеть, многое будет не по‑твоему. И надо найти для брака такого человека, который будет также на это настроен. А если люди не готовы к этому, то даже затевать брак не стоит. Многим на лбу вообще нужно делать татуировку: "Непригоден к браку". К таким относятся те, кто не имеет намерения в браке служить своему супругу или супруге и детям. Счастливый брак — это когда муж служит жене, жена — мужу, и оба — детям», — рассказал он.

Ранее Сосковец заявил в пресс-центре НСН, что сегодня просто не найти фильма, где была бы показана здоровая многодетная семья.

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ФОТО: НСН
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