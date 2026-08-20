Пора бить тревогу: К чему приведут ядерные настроения Японии
Япония не скрывает, что ее противники – это Китай, Россия и КНДР, поэтому эти страны справедливо высказывают возмущение, заявил НСН Сергей Санакоев.
Россия и Китай совместными усилиями могут остановить любого агрессора, включая Японию и США, рассказал НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Япония накопила 44,4 тонны плутония, и этого достаточно для изготовления около 5,5 тысяч ядерных боеголовок, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Также дипломат пообещал, что Россия и Китай будут противостоять попыткам Токио обрести ядерное оружие, поскольку основы послевоенного международного порядка неоспоримы, пишет ТАСС. Санакоев согласился с тем, что пора бить тревогу.
«Это действительно опасно, наблюдаю за этой ситуацией я очень давно. И уже много лет мы говорим о том, что Япония никогда не говорит, кто сбросил на нее атомную бомбу. Никогда не идет осуждение США. Все это говорит о том, что Япония находится под твердым контролем США, которые располагают там свои военные базы. Когда США ведут определенную игру по всему миру, это, конечно, сказывается и на Японии. Они уже говорят о готовности разместить ядерное оружие в своей стране, и о милитаризации тоже. Япония не скрывает, что ее противники – это Китай, Россия и КНДР, поэтому эти страны справедливо бьют тревогу. Китай, Курильские острова, Северная Корея – это цели, которые преследуют политики Японии, которые выбирают курс на милитаризацию», - рассказал он.
В связи с этим он уверен, что Китай и Россия должны предпринять меры.
«На мой взгляд, мы должны делать выводы по примеру Украины. Им готовы предоставить любое оружие и простить любые террористические атаки, лишь бы против России. А с чего все начиналось? С их заявлений против России. Япония же в таком случае будут преследовать сразу несколько целей – и Россию, и Китай. Поэтому мы не должны допускать до таких шагов. Я лично понимаю посла Китая в Москве, который бьет тревогу, что это может очень плохо закончиться. Я тоже так считаю. Надо немедленно предпринимать шаги, что-то такое мощное, чтобы сразу же японцам расхотелось дальше идти на провокационные призывы США. Если будет война с Японией, Россия и США не будут играть на одной стороне. И в совместную дипломатию, чтобы это остановить, мы не можем сыграть. Но Россия и Китай совместными усилиями могут остановить любого агрессора, включая США», - заключил собеседник НСН.
На фоне подобных новостей официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь также заявил, что КНР призывает Японию соблюдать международный порядок, который был установлен по итогам Второй мировой войны.
Накануне сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон пригрозила Японии уничтожением за попытки военной экспансии. Сестра северокорейского лидера подчеркнула, что КНДР серьезно следит за милитаристскими действиями Токио и считает их угрозой, которая может нарушить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Если Япония попытается сделать неправильный выбор, то теперь она непосредственно подвергнется незамедлительному уничтожающему удару, после которого невозможно выжить», — отмечает «Радиоточка НСН».
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