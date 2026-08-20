Десятки тысяч иностранцев не впустили в РФ в рамках эксперимента с биометрией

Через пограничные пункты пропуска с начала эксперимента по сбору биометрических данных прошли около 14 млн иностранцев. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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По её словам, система выявила около 70 тысяч человек из списка лиц, которым въезд в Россию запрещён.

«Система помогает... выявлять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно», - отметила она.

Волк добавила, что эксперимент проводится в аэропортах московского транспортного авиаузла, в пунктах пропуска в Алтайском крае, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге, а также в Иркутской, Курганской, Новосибирской, Саратовской, Оренбургской и Омской областях.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий мигрантам с судимостью получать гражданство РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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