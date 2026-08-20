Десятки тысяч иностранцев не впустили в РФ в рамках эксперимента с биометрией
Через пограничные пункты пропуска с начала эксперимента по сбору биометрических данных прошли около 14 млн иностранцев. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, система выявила около 70 тысяч человек из списка лиц, которым въезд в Россию запрещён.
«Система помогает... выявлять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно», - отметила она.
Волк добавила, что эксперимент проводится в аэропортах московского транспортного авиаузла, в пунктах пропуска в Алтайском крае, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге, а также в Иркутской, Курганской, Новосибирской, Саратовской, Оренбургской и Омской областях.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий мигрантам с судимостью получать гражданство РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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