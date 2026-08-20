В России призвали ввести поддержку селлеров, потерпевших убытки от атак БПЛА

Он указал, что товарные остатки потеряли тысячи селлеров, у значительной доли которых есть непогашенные обязательства перед банками. Кредитные организации активизируют работу с заёмщиками, предлагая отсрочки, однако этого может оказаться недостаточно.

По мнению юриста, снизить риски массовых просрочек и банкротств можно только за счёт комплексного подхода, закреплённого на законодательном уровне. Наиболее действенными мерами станут кредитные каникулы, рассрочки и отсрочки по налогам, а также новые льготные займы для закупки товаров с целью восстановления оборота.

«Центробанк РФ должен предоставить льготное фондирование организациям, которые будут кредитовать пострадавших предпринимателей», - добавил Хаминский.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пострадавшие в результате атак БПЛА логистические и складские мощности «требуют восстановления, в том числе при участии государства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

