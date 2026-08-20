В России призвали ввести поддержку селлеров, потерпевших убытки от атак БПЛА

Поддержку селлеров, потерпевших убытки от атак беспилотников на склады маркетплейсов, следует закрепить на законодательном уровне. Об этом NEWS.ru заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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Он указал, что товарные остатки потеряли тысячи селлеров, у значительной доли которых есть непогашенные обязательства перед банками. Кредитные организации активизируют работу с заёмщиками, предлагая отсрочки, однако этого может оказаться недостаточно.

По мнению юриста, снизить риски массовых просрочек и банкротств можно только за счёт комплексного подхода, закреплённого на законодательном уровне. Наиболее действенными мерами станут кредитные каникулы, рассрочки и отсрочки по налогам, а также новые льготные займы для закупки товаров с целью восстановления оборота.

«Центробанк РФ должен предоставить льготное фондирование организациям, которые будут кредитовать пострадавших предпринимателей», - добавил Хаминский.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пострадавшие в результате атак БПЛА логистические и складские мощности «требуют восстановления, в том числе при участии государства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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