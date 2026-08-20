Священник посетовал на отсутствие фильмов о здоровых семейных отношениях

Люди смотрят кино о разводах, насилии и изменах, а потом считают, что так и должно быть, заявил в пресс-центре НСН Валерий Сосковец.

Сегодня просто не найти фильма, где была бы показана здоровая многодетная семья. Об этом в пресс-центре НСН рассказал иерей Валерий Сосковец.

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«Я затрудняюсь найти фильм, в котором в полноте и в развитии представлены здоровые семейные отношения у главных героев — не связанные с изменами, с разводами, а как образец здоровой семьи: отец, многодетная семья, то, как она живёт, как всё это развивается. А ведь это, на самом деле, очень интересно. А человек, который смотрит все эти фильмы, видит, что можно вот так и вот так. А что значит "бывшие супруги"? Ведь это стало нормой относительно недавно», — сказал собеседник НСН.

Ранее Сосковец заявил в пресс-центре НСН, что гиперопекаемые сыновья вырастают у женщин, которые поздно стали матерями.

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ФОТО: НСН
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