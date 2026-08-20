В России вступились за девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке
Россияне вступились за 14-летнюю девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке в Тульской области. Об этом RT рассказала мама ребёнка.
Женщина призналась, что чувствует поддержку со всей России. Она заявила, что её дочь с детства любит рисовать и в будущем хочет либо стать художником, либо пойти в сферу IT. Отец подростка, в свою очередь, назвал ситуацию глупой.
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что взрослым не следует запугивать ребёнка. Вместо этого необходимо объяснить правила и научить бережно относиться к общественному пространству.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также поддержал девочку. Он указал, что «не стоит доходить до абсурда». По его словам, нужно помочь реализовать талант, и предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте.
Ранее власти города Болохово в Тульской области пригрозили уголовным делом родителям ребёнка, нарисовавшего «Смешариков» на детской площадке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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