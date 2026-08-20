В Уфе с канатной дороги эвакуировали 14 человек, в том числе детей
Канатная дорога в районе Трамплина в Уфе была обесточена из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщили в городском управлении гражданской защиты.
В результате в кабинках на высоте застряли люди. К их эвакуации были привлечены спасатели, которые спустили на землю 14 человек, в том числе беременную женщину и шестерых детей.
«Каждое успешное приземление зрители и сами спасенные встречали аплодисментами... Пострадавших нет - только эмоции, благодарности и улыбки», - говорится в сообщении.
Ранее 16 человек были эвакуированы из застрявших кабинок на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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