В Уфе с канатной дороги эвакуировали 14 человек, в том числе детей

В результате в кабинках на высоте застряли люди. К их эвакуации были привлечены спасатели, которые спустили на землю 14 человек, в том числе беременную женщину и шестерых детей.

«Каждое успешное приземление зрители и сами спасенные встречали аплодисментами... Пострадавших нет - только эмоции, благодарности и улыбки», - говорится в сообщении.

Ранее 16 человек были эвакуированы из застрявших кабинок на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

