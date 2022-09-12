«Клиентов не оттолкнет»: Автоэксперт Кадаков посоветовал автошколам поднять стоимость обучения

Ранее президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева заявила, что большая часть российских автошкол будет вынуждена закрыться к концу этого года в связи с тем, что после пандемии отрасль не успела реабилитироваться. Ситуацию усложняют подорожание автомобилей и сокращение потока клиентов. Кадаков уверен, что ситуация не столь пессимистична, как рисует её Зайцева.

«Очевидно, что автошколы оказывают фактически такую же услугу, как и любые другие структуры или коммерческие организации. За продукт платит конечный покупатель, пользователь услуги. Понятно, что себестоимость обучения выросла, в том числе, из-за подорожания автомобилей. Однако говорить, что школы пора закрывать, на мой взгляд, пока рано, ведь обучать людей можно не только на новых автомобилях. Хотя, безусловно, со временем встанет вопрос обновления автопарка. Не думаю, что сейчас расходы поднялись до критического уровня», — сказал автоэксперт.

Решение проблемы собеседник НСН видит в увеличении стоимости обучения в автошколах.

«Понятно, что обслуживание автомобилей — это лишь часть затрат. Нужно ещё выплачивать зарплату сотрудникам, содержать сами автошколы и так далее. Если стоимость обслуживания автопарка выросла на 30%, то можно поднять цену на обучение условно на 10%. Не думаю, что тех, кто хочет получить права, это остановит. Тут есть другая проблема — может сократиться количество желающих сдать на права, тратить на это деньги в нынешние непростые времена. Всё идёт к тому, что автомобиль скоро будет менее доступен широким слоям населения, следовательно, меньше будет спрос на обучение. В такой ситуации, если цены останутся на прежнем уровне, это быстрее приведёт к разорению автошкол», — подчеркнул Кадаков.

Ранее сенатор Иван Абрамов предложил ввести для старшеклассников курсы по автовождению. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



