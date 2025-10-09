В Союзе пенсионеров предложили спасаться от мошенников очным общением
Многие пожилые люди в России не умеют пользоваться онлайн-банками и не знакомы с электронными платежами, сообщил НСН Валерий Рязанский.
Отказ от очного общения в банках и переход на электронный формат платежей облегчает мошенникам доступ к личным данным россиян, заявил в пресс-центре НСН председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
«Цифровизация очень легко нас разъединила. Прежде всего, не нужно отказываться от очной формы общения. Те же платежки за ЖКУ переходят в электронный формат… Да, это удобно, но там, практически, все твои данные на виду – от ИНН до любых других сведений, кодов. Мошенники могут подкупить любого специалиста, хакера, который бы украл эти данные. Надо госструктурам, депутатскому корпусу понять, что нужны решения, которые дают возможность выбора, оставляют возможность очной формы общения. И сберкнижек не надо стесняться, хоть это и неудобно работникам банков… Не все же из 40 миллионов пенсионеров владеют цифровыми технологиями и онлайн-банками. А там полно нарушений, ошибок, я в этом уверен. Так что нужно возвращать формы очного общения людей. Сейчас в любую организацию можно обращаться только в письменной форме, а по телефонам отвечают роботы. А что будет с введением искусственного интеллекта? Он помогает решать множество вопросов, но и мошенники не дремлют», - отметил он.
Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев заявил «Радиоточке НСН», что пожилые люди часто теряются при обращении в полицию и не знают, как правильно написать заявление.
