В Сочи закрыли зимние пляжи из-за опасности сильного шторма
В Сочи временно закрыты зимние пляжи из-за штормового предупреждения, сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.
По его словам, синоптики прогнозируют волны до четырех метров. Также ограничен доступ на часть горнолыжных трасс.
В администрации Сочи добавили, что штормовое предупреждение будет действовать до конца суток 3 февраля, а также в течение суток 4 и 5 февраля. В предгорьях и низких горах наблюдается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.
Ранее стало известно, что в реконструкцию Приморской набережной в Сочи после шторма будет инвестировано не менее 20 миллиардов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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