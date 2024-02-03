В Сочи закрыли зимние пляжи из-за опасности сильного шторма

По его словам, синоптики прогнозируют волны до четырех метров. Также ограничен доступ на часть горнолыжных трасс.

В администрации Сочи добавили, что штормовое предупреждение будет действовать до конца суток 3 февраля, а также в течение суток 4 и 5 февраля. В предгорьях и низких горах наблюдается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Ранее стало известно, что в реконструкцию Приморской набережной в Сочи после шторма будет инвестировано не менее 20 миллиардов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

