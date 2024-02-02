Мэр Сочи: реконструкция набережной обойдется в 20 млрд рублей
В реконструкцию Приморской набережной в Сочи будет инвестировано не менее 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.
Планируется расширить прогулочную зону, увеличить площадь территорий для пляжного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. На первом этапе пройдут работы на участке набережной и пляже «Маяк». Затем реконструируют территорию до Парка им. Фрунзе.
Около десяти миллиардов рублей будет направлено на благоустройство территории, еще столько же на улучшение гидрозащиты пляжей.
Первый этап предполагает демонтаж бун, увеличение прибрежной полосы до 30 метров и установку волноломов – современный метод береговой защиты от штормов.
Ранее стало известно, что пассажиропоток аэропорта Сочи вырос почти на 8% в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru