Новое жильё в Сочи подорожало на 31% за год

Средняя цена квадратного метра жилья в Сочи по итогам 2023 года увеличилась на 31% по сравнению с 2022 годом, и составила 434,1 тысячу. При этом количество сделок с недвижимостью на черноморском курорте за 12 месяцев выросло на 24% и достигло почти девяти тысяч.

Такие цифры приводят «Известия» со ссылкой на аналитические данные одного из федеральных девелоперов. Самым большой спрос фиксируется на однокомнатные квартиры — 52% от совокупного количества сделок. Далее по популярности следуют студии - 37%, трехкомнатные и двухкомнатные квартиры купили 9% и 2% клиентов соответственно.