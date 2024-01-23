Новое жильё в Сочи подорожало на 31% за год

Средняя цена квадратного метра жилья в Сочи по итогам 2023 года увеличилась на 31% по сравнению с 2022 годом, и составила 434,1 тысячу. При этом количество сделок с недвижимостью на черноморском курорте за 12 месяцев выросло на 24% и достигло почти девяти тысяч.

Такие цифры приводят «Известия» со ссылкой на аналитические данные одного из федеральных девелоперов. Самым большой спрос фиксируется на однокомнатные квартиры — 52% от совокупного количества сделок. Далее по популярности следуют студии - 37%, трехкомнатные и двухкомнатные квартиры купили 9% и 2% клиентов соответственно.

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Москвичей больше всего значится среди покупателей жилья в Сочи. По результатам 2023 года 30% всех сделок на первичном рынке недвижимости приходилось на покупателей из российской столицы. Также сочинским жильём интересовались жители Краснодарского края (17%), Ростовской области (6%), Челябинской области (4%). Причём 90% сделок были проведены с использованием ипотеки.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», отдых на горнолыжных курортах в России подорожал за год на 8-25%. Так, в Сочи средний чек в отелях на курортах Красная Поляна и «Роза Хутор» составил 13 тысяч рублей за ночь (+26%).

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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