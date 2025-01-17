В Сочи задержали подозреваемого в краже денег у клиентов депозитарного центра

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег у клиентов сочинского депозитарного центра — им оказался исполнительный директор депозитария, сообщили в МВД России.

Мужчину подозревают в хищении около 168 млн рублей из арендованных сейфовых ячеек. Он был задержан на рабочем месте.

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Задержанный показал, где спрятал часть денежных средств – тайник был обнаружен в лесном массиве села Каштаны. Там хранилось $600 тысяч. Правоохранительные органы изъяли деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Ранее риэлтор Наталья в беседе с НСН рассказала, что сама организация сочинского депозитария не знала, сколько средств хранится у клиента в ячейке, однако после праздников ячейки оказались пусты.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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