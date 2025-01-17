В Сочи задержали подозреваемого в краже денег у клиентов депозитарного центра
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег у клиентов сочинского депозитарного центра — им оказался исполнительный директор депозитария, сообщили в МВД России.
Мужчину подозревают в хищении около 168 млн рублей из арендованных сейфовых ячеек. Он был задержан на рабочем месте.
Задержанный показал, где спрятал часть денежных средств – тайник был обнаружен в лесном массиве села Каштаны. Там хранилось $600 тысяч. Правоохранительные органы изъяли деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».
Ранее риэлтор Наталья в беседе с НСН рассказала, что сама организация сочинского депозитария не знала, сколько средств хранится у клиента в ячейке, однако после праздников ячейки оказались пусты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru