СМИ: У певицы Паршуты из квартиры украли доллары и люксовые часы

По данным РЕН ТВ, из квартиры Паршуты исчезли часы марок «Jackob & Co», «Ulysse Nardin», «HUBLOT» стоимостью около 1 млн рублей и по 5 млн рублей соответственно. Также злоумышленники украли наличные на сумму $10 тысяч и ювелирные украшения стоимостью более 1 млн рублей.

В ходе осмотра места пришествия были изъяты отвертка, часть двери сейфа, следы рук и обуви.

Ранее правоохранительные органы Чили нашли трое наручных часов, которые были украдены у голливудского актера Киану Ривза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

