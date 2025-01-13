СМИ: У певицы Паршуты из квартиры украли доллары и люксовые часы
Помимо ювелирных изделий и денег из квартиры певицы Юлии Паршуты украли дорогие часы на сумму более 10 млн рублей, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Об ограблении знаменитости стало известно 7 января. СМИ сообщали, что злоумышленники вскрыли квартиру путем подбора ключей.
По данным РЕН ТВ, из квартиры Паршуты исчезли часы марок «Jackob & Co», «Ulysse Nardin», «HUBLOT» стоимостью около 1 млн рублей и по 5 млн рублей соответственно. Также злоумышленники украли наличные на сумму $10 тысяч и ювелирные украшения стоимостью более 1 млн рублей.
В ходе осмотра места пришествия были изъяты отвертка, часть двери сейфа, следы рук и обуви.
Ранее правоохранительные органы Чили нашли трое наручных часов, которые были украдены у голливудского актера Киану Ривза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: У певицы Паршуты из квартиры украли доллары и люксовые часы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru