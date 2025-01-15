«Думали, розыгрыш»: Ущерб от ограбления депозитария в Сочи составил более 100 млн рублей
Сама организация сочинского депозитария не знала, сколько средств хранится у клиента в ячейке, однако после праздников ячейки оказались пусты, заявила НСН риэлтор Наталья.
Ущерб от кражи денег из депозитарного центра в Сочи составил уже более 100 млн рублей, сейчас пострадавшие ждут результатов следствия и выплат страховки. Об этом в беседе с НСН рассказала риэлтор Наталья.
В Сочи разгорелся скандал вокруг депозитарного центра, откуда таинственно пропали более 20 миллионов рублей. Пострадали минимум пять человек, пишет Baza. Часть пострадавших хранили в ячейках деньги, предназначенные для сделок с недвижимостью. Возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла улики, включая ДНК сотрудников, фрагменты ячеек и оборудование видеонаблюдения. Руководство депозитария допрошено. Наталья рассказала, что центр работал в течение шести лет, и ничего подобного не происходило.
«Я работала риэлтором по данной сделке, я не потерпевшая. Сейчас там уже более 10 потерпевших. Это депозитарный центр, не банк. Пока идут разбирательства нам никакой информации не говорят. Просят ждать, не предавать это огласке и не выставлять видео. Общая сумма ущерба - более 100 миллионов рублей. Центр работал в течение шести лет, не было ничего подозрительного, все успешно пользовались, ни разу не было проблем», - рассказал она.
По словам Натальи, центр на праздниках не работал, и люди обнаружили пропажу, когда пришли после новогодних каникул за своими деньгами.
«В праздники он был закрыт. Как только праздники закончились, люди начали изымать средства и изымать там оказалось нечего. Мы думали, что это розыгрыш. Там есть страхование, но неизвестно, в каком размере это будет выплачиваться. При закладке средств в ячейку сумма не прописывается в договоре. То есть сама организация не знает, сколько средств находится в ячейке», - поделилась она.
Ранее неизвестный ограбил отделение банка в Новосибирске, похитив более 9 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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