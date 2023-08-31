В Сочи пьяного москвича вынесло на надувной лодке в море

Мужчина уснул в лодке, и его унесло от берега не несколько сотен метров. Спасатели его заметили, доплыли на катере и эвакуировали на берег.

Отмечается, отдыхающий был сильно пьян - от него исходил сильный запах спиртного.

Накануне Верховный суд наделил компании правом увольнять выпившего на рабочем месте сотрудника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

