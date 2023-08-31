В Сочи пьяного москвича вынесло на надувной лодке в море
31 августа 202319:20
В Сочи спасли пьяного москвича, который оказался в открытом море на надувной лодке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Мужчина уснул в лодке, и его унесло от берега не несколько сотен метров. Спасатели его заметили, доплыли на катере и эвакуировали на берег.
Отмечается, отдыхающий был сильно пьян - от него исходил сильный запах спиртного.
Накануне Верховный суд наделил компании правом увольнять выпившего на рабочем месте сотрудника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД счел пограничный вопрос с Китаем окончательно решенным
- СМИ: Гутерреш направил Лаврову предложение о возобновлении зерновой сделки
- Дмитрий Медведев предупредил о появлении новых вирусов
- Муфтият Чечни запретил фото и видео на свадьбах не по чеченским «правилам»
- Эрдоган пообещал сохранить независимый курс Турции
- При пожаре в Геленджике погибло много краснокнижных деревьев
- В Сочи пьяного москвича вынесло на надувной лодке в море
- «Зенит» продлил контракт с Барриосом
- Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины
- Число жертв пожара в Йоханнесбурге выросло до 74 человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru