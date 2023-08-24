Шапша: въехавший в толпу в Калуге водитель был под наркотиками

По его словам, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Расследованием займется Следственный комитет Калужской области.

Один из очевидцев наезда автомобиля Toyota на толпу людей ранее заявил, что водитель не был пьян. Тогда очевидец предположил, что он мог быть под наркотиками.



Ранее десять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Калуге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

