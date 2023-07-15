В Сочи ожидаются ливни вечером субботы

Уточняется, что городские службы переведены на усиленный режим работы,



Жителей и гостей просят воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Также в районе Сочи могут быть смерчи, предупреждает ГУ МЧС Краснодарского края. Уточняется, что до конца дня они возможны на участке от Магри до Весёлого.

