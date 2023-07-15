В Сочи ожидаются ливни вечером субботы
15 июля 202316:27
Во второй половине субботы в Сочи ожидаются сильные дожди, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Уточняется, что городские службы переведены на усиленный режим работы,
Жителей и гостей просят воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Также в районе Сочи могут быть смерчи, предупреждает ГУ МЧС Краснодарского края. Уточняется, что до конца дня они возможны на участке от Магри до Весёлого.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru