В Сочи ожидаются ливни вечером субботы

Во второй половине субботы в Сочи ожидаются сильные дожди, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

В Туапсинском районе перекрыли движение в нескольких местах трассы Джубга-Сочи

Уточняется, что городские службы переведены на усиленный режим работы,

Жителей и гостей просят воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Также в районе Сочи могут быть смерчи, предупреждает ГУ МЧС Краснодарского края. Уточняется, что до конца дня они возможны на участке от Магри до Весёлого.

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ФОТО: t.me/opershtab23
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